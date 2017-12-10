Тюменская продукция остается востребованной на севере

Около 300 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 53 млн рублей реализовали тюменские товаропроизводители на выездных ярмарках в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщил директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.



С начала года тюменские производители приняли участие в 32 выездных ярмарках, которые проходили на территории 12 городов– в Когалыме, Нефтеюганске, Лангеасе, Югорске, Нягани, Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Ноябрьске, Губкинском и Пурпе. Свою продукцию представляли не только крупные предприятия юга региона, но и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Среди северян спросом пользовалась молочная, мясная и рыбная продукция, яйцо птицы, рапсовое и подсолнечное масла, овощи, дикоросы, чай и мед, пишет ИА "Тюменская линия".

Отметим, выездные ярмарки проводятся при поддержке правительства Тюменской области для формирования позитивного имиджа продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности юга области, продвижения товаров местных товаропроизводителей в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.