"Тюменский бройлер" построит репродуктор

Новый репродуктор, который планируется построить на территории птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" в рамках проекта модернизации, поможет предприятию выйти на 50 тысяч тонн готовой продукции в год, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Мы планируем провести модернизацию родительского стада, обеспечить себя цыплятами, которых будем выращивать в шести новых корпусах. Для этого понадобится новое оборудование, включая инкубационные машины. Понятно, что прежде чем войти в такой крупный инвестиционный проект мы просчитывали его эффективность, которая базируется на продажах. У нас есть федеральные бренды, грамотная маркетинговая политика, то есть мы умеем выращивать и научились продавать", - отметила генеральный директор птицефабрики Оксана Величко.
На предприятии намерены и дальше развивать производство охлажденной продукции и продукции глубокой переработки.
"Будет много кулинарного продукта, котлет, с тем, чтобы удовлетворить все возрастающий спрос тюменцев на быструю готовку. Также появится новая, удобная для покупателей упаковка", - добавила Оксана Величко.
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