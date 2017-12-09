"Тюменский бройлер" построит репродуктор

Новый репродуктор, который планируется построить на территории птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" в рамках проекта модернизации, поможет предприятию выйти на 50 тысяч тонн готовой продукции в год, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Мы планируем провести модернизацию родительского стада, обеспечить себя цыплятами, которых будем выращивать в шести новых корпусах. Для этого понадобится новое оборудование, включая инкубационные машины. Понятно, что прежде чем войти в такой крупный инвестиционный проект мы просчитывали его эффективность, которая базируется на продажах. У нас есть федеральные бренды, грамотная маркетинговая политика, то есть мы умеем выращивать и научились продавать", - отметила генеральный директор птицефабрики Оксана Величко.

На предприятии намерены и дальше развивать производство охлажденной продукции и продукции глубокой переработки.

"Будет много кулинарного продукта, котлет, с тем, чтобы удовлетворить все возрастающий спрос тюменцев на быструю готовку. Также появится новая, удобная для покупателей упаковка", - добавила Оксана Величко.