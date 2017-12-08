"Дамате" открыла молочный комплекс в Тюменской области

Торжественное открытие молочно-товарного комплекса группы компаний "Дамате" прошло вчера в селе Усть-Ламенка Голышмановского района.

Его строительство началось в конце 2015 года. Ранее было подписано соглашение между "Дамате" и правительством Тюменской области о реализации этого инвестпроекта стоимостью 5,6 млрд рублей. Он профинансирован за счет собственных средств ГК "Дамате", банковских средств АО "Россельхозбанк" и инвестиций компании Danone. В соответствии с подписанным соглашением между компаниями "Дамате" и Danone все молоко, получаемое на комплексе, отправляется на предприятие Danone.

В структуру молочно-товарного комплекса группы компаний "Дамате" в селе Усть-Ламенка входят пять больших коровников для содержания основного стада и другие необходимые для работы фермы помещения. На комплексе создана вся необходимая инфраструктура, включая зону хранения кормов.

Завоз животных голштино-фризской породы из Германии, Дании и Голландии был начат еще в декабре 2016 года. Сейчас здесь находятся 5350 голов. Первое молоко было получено на новой ферме в марте текущего года, а с мая начались его поставки на Ялуторовский молочный комбинат, принадлежащий компании Danone.

На заводе создано порядка 250 новых рабочих мест. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн в день или 42 тысячи тонн молока в год, надой на корову составит более 9 тысяч литров в год, сообщает пресс-служба губернатора.

"Этот комплекс стал 2222, который открыт на территории России с 2008 года. Он один из самых лучших и самых крупных в нашей стране. Это событие важное не только для Тюменской области, но и всей России и нашей животноводческой отрасли", — отметил на открытии директор департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов.

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области