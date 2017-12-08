В Тюмени директора "Аккумуляторного дома" обязали уплатить миллионные долги по налогам

10:00 08 декабря 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Центральный районный  суд Тюмени удовлетворил иск прокурора о взыскании в бюджет более 6,8 млн рублей неуплаченных налогов с директора ООО "Аккумуляторный дом".

"Основанием для обращения прокуратуры в суд послужили материалы уголовного дела. Юридическое лицо под руководством директора путем неправомерного применения налоговых вычетов и завышения расходов уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в 2011–2012 годах", — поясняют в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле 2017 года Калининский районный суд Тюмени прекратил производство по уголовному делу за истечением срока давности уголовного преследования. Прокуратура Калининского округа обратилась в Центральный районный суд с иском о взыскании, который накануне был удовлетворен судом.

Теги: суд , налоги , долги
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2017