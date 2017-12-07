Директор "Стройпроект 2025" предстанет перед судом за долги перед работниками

В Тюмени в суд ушло дело в отношении директора ООО "Стройпроект 2025", занятого в строительстве жилых и нежилых зданий. Руководитель обвиняется в полной невыплате зарплаты 26 работникам в течение года. С июля 2016 года по июнь 2017 гендиректор задолжал сотрудникам более 1,6 млн рублей.

"В ходе производства предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния. Дело направлено прокурору", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.