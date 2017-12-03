Эксперты из Германии дали оценку продукции тюменского завода

Представители известных компаний BASF и COVESTRO из Германии побывали на тюменском заводе "Профмодуль" и оценили качество производимой продукции.

Как отметил немецкий партнер завода Клаус Шольц, особое внимание предприниматели обратили внимание на качество пены-наполнителя. "Все компоненты, входящие в ее состав, смешиваются под высоким давлением при определенной температуре, это позволяет получить превосходный результат в отношении плотности, теплопроводности и эксплуатационных качеств. Немаловажную роль в этом играет укомплектованность линии современной установкой для смешивания и подачи химии от ведущего итальянского производителя OMS – лидера на мировом рынке", - подчеркнул эксперт.

Также представители немецкого производства, ведущие разработчики современных полимеров, изучили дизайн стеновых сэндвич-панелей, среди которых уникальный на российском рынке дизайн – с ребром, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Завод кровельных и фасадных материалов "Профмодуль" - производитель широкого спектра строительных материалов в Уральском регионе. Основная специализация – выпуск и реализация высококачественных стеновых и кровельных сэндвич-панелей, профнастила, металлочерепицы, фасадных панелей, водосточных систем, доборных элементов и другой продукции. Производительность оборудования завода составляет 4800 квадратных метров сэндвич-панелей в смену, то есть около миллиона в год.

