Тюменские аграрии оценили новинки на немецкой выставке

Специалисты тюменской агрофирмы "КРиММ" посетили выставку сельскохозяйственной техники и оборудования "Агритехника-2017", прошедшую в немецком Ганновере, и присмотрели там несколько новинок, которые планируют внедрить у себя на производстве.

"Мы провели много встреч с нашими партнерами, которые будут поставлять оборудование для нового завода, который строится в Упорово. В частности, речь идет о специальном сортировочном комплексе, который способен принимать 200 тонн картофеля в час. Также присмотрели новинку – так называемый планировщик, благодаря которому можно выравнивать поле. Сейчас передовое сельское хозяйство очень технологично и если уж мы начали работать с этими высокими технологиями, то нужно постоянно быть в тренде. Ряд новинок вскоре появятся и в КРиММе", - рассказал генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов.

В выставочных павильонах были представлены машины, оборудование и технологии для всего аграрного сектора: выращивание картофеля, интеллектуальные решения, системы и компоненты, трактора, комбайны, сушка, сортировка и многое другое. Интерес к выставке "Агритехника" неизменно растет: 452 000 посетителей из 115 стран мира, 2 900 экспонентов из 52 стран мира, сообщили в пресс-службе губернатора.