Мини и Мани разыграют графические планшеты

Запсибкомбанк

Осталось совсем немного времени, для того чтобы подать заявку на конкурс детского рисунка "Новогодний наряд для логотипа Запсибкомбанка", где герои программы детской финансовой грамотности Мини и Мани предлагают ребятам в возрасте от 3 до 14 лет стать участниками, а возможно и обладателями одного из трех графических планшетов!

Заявки принимаются до 1 декабря 2017 включительно.

Лучшие новогодние логотипы будут размещены на главной странице сайта Запсибкомбанка. Кстати, дополнительными подарками к планшету станет участие победителя в рекламной кампании программы "Мини Мани", а также возможность посетить индивидуальную экскурсию по банку!

"Наши герои Мини и Мани ждут творческих работ юных участников! Дорогие родители, зарегистрируйте ваш ребенок в акции "Новогодний наряд для логотипа" прямо сейчас и подарите ему возможность выиграть графический планшет", - поделилась начальник управления по связям с общественностью и рекламе Запсибкомбанка Ирина Романенко.

Подробнее с правилами проведения конкурса можно ознакомиться здесь.