Мини и Мани разыграют графические планшеты

14:34 29 ноября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Запсибкомбанк

Осталось совсем немного времени, для того чтобы подать заявку на конкурс детского рисунка "Новогодний наряд для логотипа Запсибкомбанка", где герои программы детской финансовой грамотности Мини и Мани предлагают ребятам в возрасте от 3 до 14 лет стать участниками, а возможно и обладателями одного из трех графических планшетов! 

Заявки принимаются до 1 декабря 2017 включительно. 

Лучшие новогодние логотипы будут размещены на главной странице сайта Запсибкомбанка. Кстати, дополнительными подарками к планшету станет участие победителя в рекламной кампании программы "Мини Мани", а также возможность посетить индивидуальную экскурсию по банку! 

"Наши герои Мини и Мани ждут творческих работ юных участников! Дорогие родители, зарегистрируйте ваш ребенок в акции "Новогодний наряд для логотипа" прямо сейчас и подарите ему возможность выиграть графический планшет", - поделилась начальник управления по связям с общественностью и рекламе Запсибкомбанка Ирина Романенко.

Подробнее с правилами проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

Теги: Запсибкомбанк
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2017