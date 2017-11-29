"Тюменская марка" назвала победителей юбилейного конкурса

Чествование лучших компаний города - победителей XV городского конкурса "Тюменская марка" состоялось 28 ноября в ДК "Нефтяник". В церемонии награждения приняли участие представители администрации и депутаты Тюменской городской думы.

Приветствуя собравшихся, заместитель председателя Тюменской городской думы Николай Романов отметил: "Для тех, кто находится в этом зале, сегодняшнее торжество - действительно праздник. Я желаю вам, чтобы этот настрой у вас сохранился и для работы, и для конкурса 2018 года. Тюменская марка – это производство, это реализация, это поиск новых внутренних резервов здесь, внутри города Тюмени и Тюменской области в целом. И вы в это вносите большой и серьезный вклад. Вы стараетесь обеспечить производство, свою семью, свой округ, где проживаете или где находится ваше предприятие. Стараетесь сделать так, чтобы все были довольны вышей работой. От лица депутатов Тюменской городской думы желаю вам успехов в производстве, в будущих конкурсах и крепкого здоровья!"

Заместитель главы города Павел Перевалов напомнил об уникальности нынешнего конкурса: "Нам со всеми вами удалось по-новому взглянуть на его проведение, по-новому посмотреть на информационную и рекламную работу. И результаты не заставили себя долго ждать: рекордное количество участников выставки, 9 тысяч очных посетителей и 20 тысяч интернет-пользователей посмотрели прямые трансляции – это серьезные цифры для мероприятий подобного рода. Полностью себя оправдала идея с народными экспертами, у предпринимателей была возможность в очень необычной обстановке пообщаться с потребителями своих услуг, а у потребителей была возможность оценить работу и самих предпринимателей. Что самое главное – оставить свои отзывы, а потом продолжить работу с ними в интернете. Это все льет воду на мельницу того бизнеса, который участвовал в "Марке".

Перевалов выразил уверенность, что конкурс будет развиваться и дальше, а использование новых форматов и подходов, новых инициатив позволит совместными усилиями делать город и жизнь в нем более комфортной и динамичной: "Только вместе мы с вами сможем высоко-высоко держать нашу тюменскую марку, чего всем и желаю!"

С 2003 года "Тюменской маркой" отмечены более 200 победителей, сегодня к ним присоединились еще 27 предприятий:

В этом году в номинации "Промышленное производство" участвовало 16 компаний города, выпускающих высококачественную и уникальную продукцию. Лидером признана Тюменская вышивальная фабрика.

В номинации "Строительство" конкурировали 12 компаний. Лучшей стала компания "Skany".

Самая многочисленная и новая номинация - "Бизнес для бизнеса". В ней отличилась компания "Мир" - визуальные коммуникации.

Номинация "Социально-культурная сфера" - самая разнообразная: за первое место в ней "соревновались" развивающие, оздоровительные и диагностические центры, издательские, музыкальные и художественные мастерские, спортивные клубы и видеостудии. Но больше всего голосов набрал Центр дополнительного образования "Еврошкола".

В номинации "Туризм" ярче всех себя презентовала компания "Трэвэл".

В номинации "Пищевая и перерабатывающая промышленность" лучшим признан хлебокомбинат "Абсолют".

В "Общественном питании" отлично себя зарекомендовала столовая "Как дома".

В номинации "Бытовые услуги" лидирует "КлючСервис +".

В еще одной новой номинации - "Молодежное предпринимательство" жюри и народные эксперты высоко оценили производство развивающего оборудования для детей "Умничка".

С дипломами и наградами победители получили право пользоваться знаком качества "Тюменская марка" в течение трех лет, право на создание фильма и размещение его в сети Интернет в 2018 году.

Помимо победителей конкурса, на сцену вышли и пятнадцать самых активных народных экспертов. В дополнение к словам благодарности за работу им вручены небольшие сувениры и юбилейные значки "Марки".

Как отметили организаторы, в этом году конкурс стартовал 25 июля. Заявочная кампания собрала более трехсот предварительных регистраций на участие от городских компаний малого и среднего бизнеса. Сто из них стали участниками конкурса. 240 народных экспертов в возрасте от 18 до 55 лет побывали в каждом предприятии, оценили его работу изнутри, пообщались с руководством и коллективами и дали обратную связь. За четыре месяца участники конкурса получили масштабное продвижение на информационных ресурсах города, в соцсетях и внимание своей целевой аудитории. Новшеством стало изменение месторасположения выставки: перенос мероприятия в центр города дал увеличенный трафик посетителей.

Татьяна Тихонова