Для тюменского малого и среднего бизнеса действует новая программа финансовой поддержки

Программа микрокредитования "Микро-инвест" направлена на помощь предпринимателям, реализующим инновационные проекты, а также инвестиционные проекты в сфере обрабатывающих производств. Она заработала в этом году, за это время десять тюменских предприятий получили займы на общую сумму более 22 млн рублей.

Максимальный срок кредитования составляет 3 года. По этой программе бизнес может получить до 3 млн рублей кредитных средств под процентную ставку 3% годовых с возможностью отсрочки платежа на срок до 3 месяцев. Деньги предоставляются на приобретение производственного оборудования, строительство и ремонт производственных помещений.

Как уточнили в областном департаменте инвестиционной политики, обязательное условие для предоставления кредита — создание дополнительных рабочих мест: при сумме до 1 млн рублей — не менее одного рабочего места, при сумме от 2 до 3 млн рублей — не менее трех рабочих мест.