Тюменские производители продолжат открывать фирменные торговые точки

По оценкам специалистов, в Тюменской области по итогам 2017 года доля торговых сетей в структуре продаж превысит 30%. На 1 октября текущего года на полках федеральных сетей тюменская продукция занимала почти 30%, в региональных объектах розничной торговли 55,7%.

Чтобы приблизить свою продукцию к покупателю, местные производители активно развивают сеть фирменной торговли. Как отметил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев, это растущий канал продаж, мировая практика показывает, что несмотря на экспансию крупных торговых сетей, этот сегмент остается устойчивым. На данный момент одиннадцать местных производителей имеют 166 собственных магазинов. В планах на 2018–2020 годы открытие еще ста фирменных торговых точек.

Как отметили в пресс-службе губернатора области, в регионе планируется оказывать содействие производителям по развитию фирменной торговли, организовать обучение сотрудников, а также компенсировать часть затрат товаропроизводителей на открытие магазина, в том числе и в других регионах.