В Тюменской области с начала года выявили 256 случаев незаконной рубки

В половине случаев виновные были найдены. Большинство уже привлекли к ответственности: по 56 фактам незаконной рубки завершены уголовные дела, еще по 35 назначена административная ответственность в виде штрафа на общую сумму в полмиллиона рублей.

4 ноября работниками ГКУ ТО "Тюменьлес" совместно с полицией был выявлен факт незаконной рубки на территории Аромашевского лесничества. Здесь местный житель без разрешения спилил березы и нанес ущерб лесному хозяйству на сумму почти десять тысяч рублей.

"Учитывая причиненный ущерб, было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется следствие. Также от рук местного жителя пострадали березы и в Абатском районе. Здесь незаконная рубка была выявлена 9 ноября в ходе патрулирования участковым лесничим. Ущерб от действий нарушителя составил чуть меньше пяти тысяч рублей, поэтому, согласно законодательству, гражданин был привлечен к административной ответственности в виде штрафа 3 тысячи рублей", — рассказывают в пресс-службе областного департамента труда.

Более существенный урон природе был нанесен в Ишимском лесничестве. Здесь 14 ноября при проведении патрулирования лесов лесничим выявлены сразу два факта незаконной рубки. Там пострадали березы и осины общим объемом 66,55 кубометров, ущерб оценили в 60 тысяч рублей. Оперативно проведенное расследование по горячим следам позволило выявить нарушителя. Им оказался житель села Шаблыкино Ишимского района. В результате он признал вину, ведутся следственные мероприятия.