Глава администрации Тюменского района встретилась с представителями бизнеса

Глава администрации Тюменского района Светлана Иванова встретилась с руководителями крупнейших предприятий региона, чтобы обсудить развитие бизнеса в муниципалитете.

Предприятия, участвовавшие во встрече, создали в Тюменском районе полторы тысячи мест, их суммарная прибыль за 2017 год составила три миллиарда рублей. Такой уровень производительности необходимо сохранить и преумножить, высказала пожелание руководитель района.

Гости озвучили разные вопросы, в том числе говорили о "сюрпризах", которые получают от монополистов, занятых подачей газа и электроэнергии, затронули земельные вопросы. Многие из озвученных ими проблем уже прорабатываются. Решаются они во взаимодействии с правительством Тюменской области, но чаще диалог идет с районной администрацией, ведь она ближе.

Несколько руководителей из числа собравшихся заявили на этой встрече о своих планах увеличить масштабы бизнеса в районе, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".