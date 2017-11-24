Микрорайон "Европейский" признали лучшим на конкурсе Urban Awards 2017

Церемония вручения ежегодной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2017 прошла накануне в Москве. Микрорайон "Европейский" в Тюмени от застройщика "Брусника" стал победителем среди лучших региональных жилых комплексов комфорт-класса в России.

Проекты оценивались по десятку параметров — местоположение, материалы строительства, архитектурные и проектные решения.

В положении премии Urban Awards значится, что лауреаты получают статус "Лучший объект года" и тем самым подтверждают соблюдение самых строгих стандартов качества на рынке жилья.

"Премия Urban Awards считается самой непредвзятой и объективной премией в России в этой области. Все объекты-участники прошли серьезный отбор в несколько этапов: отбор жюри по общим критериям, голосование профессионалов рынка, выезды на объекты и защиту перед комиссией", — отметили в тюменском отделении Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Добавим, что в номинации "Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса" был представлен и еще один тюменский проект — "Клевер Парк" на Закалужской от ООО "Клевер Инвест". Наряду с тюменскими проектами на главный приз претендовали жилые комплексы, расположенные в Перми, Новосибирске, Ижевске, Сыктывкаре, Сочи, Казани, Краснодаре и Новой Адыгее.

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Фото: группа "Брусника. Тюмень" / vk.com, urbanawards.ru