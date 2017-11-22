Корпорация МСП предоставила тюменским предпринимателям гарантии и поручительства по кредитам на 816 млн рублей

Вчера Тюменскую область посетила делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и провела ряд встреч с руководством региона и предпринимателями.

Соглашение о взаимодействии между корпорацией МСП и региональным правительством действует с 2016 года. На пленарном совещании генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман рассказал, что предпринимателям региона были предоставлены 91 гарантия и поручительство на сумму свыше 816 млн рублей, что позволило 54 компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму более 922 млн рублей для реализации проектов в сельском хозяйстве, промышленном производстве, строительстве и сфере услуг. В рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП в Тюменской области Корпорацией выдано 45 поручительств для кредитов на общую сумму свыше 712 млн рублей по ставке до 10,6 % годовых.

По мнению Владимира Якушева, Корпорация МСП — ключевой объект инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. "Принимая на себя часть финансовых рисков предпринимателей, кредитных рисков банков и других финансово-кредитных организаций, она расширяет возможности субъектов малого и среднего бизнеса в получении кредитных ресурсов и стимулирует улучшение условий банковского кредитования", — отметил он.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в ходе совещания представители Корпорации провели презентацию сервисов портала бизнес-навигатора МСП. Этот ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью него можно определить оптимальный вид предпринимательства, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.