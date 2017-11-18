Оксана Величко: Таких денег бюджет Тюмени еще не видел

В Тюменской городской думе 16 ноября состоялось внеочередное заседание, на котором в первом чтении был рассмотрен проект бюджета Тюмени на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов. Депутаты ознакомились с прогнозом социально-экономического развития города, а также узнали об основных характеристиках будущего бюджета.

Как следует из документа, в 2018 году доход городской казны планируется в размере 26,626 млрд рублей, расходы - 27,440 млрд рублей. "Бюджет города сбалансирован. Дефицит составит 814 млн рублей, на его погашение планируется направить остатки средств городского бюджета. Привлечение заемных средств мы не планируем, муниципальный долг отсутствует. Размер резервного фонда определен на уровне текущего года – 20 млн рублей", - сообщил директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

Отметим, вопросы прогнозных планов и основных данных бюджета депутаты, представители администрации, счетной палаты, прокуратуры и другие заинтересованные лица рассмотрели накануне на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам. Комиссия рекомендовала думе принять проект в первом чтении.

Председатель комиссии Оксана Величко:

Солидарен с Величко и Юрий Коновалов: "Мы рассмотрели беспрецедентный проект бюджета Тюмени по размерам доходной и расходной части. 27 миллиарда 440 миллионов рублей по расходам – это рекордный показатель бюджета Тюмени за последние два десятилетия". Со слов депутата, по расходной части Тюмень значительно опережает не только ряд российских городов с таким же по количеству населением, но и города-миллионники. К примеру, в Омске и Самаре на расходы в 2018 году заложено по 14 млрд рублей, в Казани – 21, Красноярске – 27, Челябинске – 26 млрд рублей. У Екатеринбурга бюджет составляет 37 млрд рублей. "Мы должны гордиться таким бюджетом. Он войдет в историю по размеру доходной и расходной части", – считает депутат. Коновалов отметил особенности формирования нового бюджета, они заключаются в существенном увеличении собственных доходов и межбюджетных трансфертов в бюджеты Тюменской области.

Характеризуя проект бюджета на 2018 год, Коновалов подчеркнул, что бюджет в полной мере направлен на продолжение поступательного развития города, показатели и параметры проработаны и отвечают принципам общей сбалансированности, и призвал коллег утвердить проект в первом чтении.

Руководитель депутатской фракции политической партии КПРФ в Тюменской городской Думе Динар Абукин выразил общее мнение представителей фракции. "При рассмотрении прогноза социально-экономического развития мы с департаментом экономики уже обсуждали возникшие у нас вопросы-замечания, получили ответы и по занятости, и по безработице, и по заработной плате. С некоторыми мы согласны, некоторые пока обсуждаем", - сообщил Абукин. Исходя из того, что нерешенными осталась часть вопросов, представители фракции решили воздержаться от голосования по проекту. Тем не менее, Абукин подчеркнул: депутатам импонирует то, что у департамента экономики есть запасной план действий: люди видят ситуацию, прогнозируют и готовы действовать в любых условиях. Также он позитивно отметил политику региона в плане начисления налоговых ставок, доходы от которых заметно пополняют, в том числе, и городской бюджет.

Александр Чепик добавил, что для более успешного развития городу не хватает стратегии: "Мы постоянно говорим, что у нас большой размер бюджета, больше чем у других. Но если он и большой, а особо пользоваться не умеешь – остается только удивлять величиной. Департамент экономики, на мой взгляд, не дорабатывает. Нужно заниматься стратегией! К департаменту финансов претензий нет – все четко сверстано и все сходится. Поэтому пожелание экономике – разрабатывать стратегию и двигаться согласно стратегии".

Заседание думы завершилось голосованием. Большинство присутствующих депутатов поддержали проект городского бюджета-2018 в первом чтении. Во втором чтении дума рассмотрит проект более детально 30 ноября, тогда же по главному документу года будет принято окончательное решение.

Татьяна Тихонова