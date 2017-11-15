В России увеличили производство вакцины от полиомиелита

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В средствах массовой информации стали появляться тревожные сообщения о том, что в различных регионах нашей страны зафиксирована острая нехватка инактивированной вакцины от полиомиелита. Это обусловлено тем, что в связи с решением ВОЗ о переходе на использование инактивированной вакцины до 2019 года, по всему миру резко возросла потребность в данном препарате. В результате возникшего дефицита, согласно сообщению Минздрава РФ, объем моновакцины зарубежных производителей, поступивший в нашу страну в 2017 году, снизился в 13,6 раза. Однако отечественная фарминдустрия, в лице биофармацевтической компании "Нанолек" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, смогла ответить на текущий вызов, связанный с дефицитом вакцины.

Инактивированная вакцина от полиомиелита Полимилекс® – первая отечественная ИПВ полного цикла. Проект по производству данной вакцины "Нанолек" реализует с 2012 года. В течение пяти лет компанией были проведены клинические исследования безопасности, эффективности и качества вакцины; завершена государственная регистрация препарата. Также на площадке "Нанолек" совместно с французской компанией Санофи Пастер локализовано производство пятикомпонентной комбинированной вакцины, в состав которой входит полиомиелитный компонент.

На сегодня компания "Нанолек" произвела и поставила 0,4 млн доз моновакцины ИПВ и 1,1 млн доз пятикомпонентной вакцины с полиокомпонентом. Также ведется производство дополнительных 1,1 млн.доз моновакцины ИПВ, которые будут поставлены до конца 2017 года. Таким образом потребность в вакцине в 2017 году будет практически полностью удовлетворена.

"Благодаря тому, что коллеги проявили гражданскую позицию, сконцентрировались, перешли на другой режим и выполнили огромный объем работы в конце прошлого года, мы смогли нынешний год закрыть своей уже вакциной", - сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Наш завод последний год работает практически в круглосуточном режиме, потому что мы понимаем ответственность, которая на нас лежит. На производство вакцины от полиомиелита сконцентрированы все наши силы и до конца года потребность страны в этой вакцине будет закрыта. В следующем году мы готовы произвести 4 млн доз моно- и комбовакцины, содержащей инактивированный полиомиелитный компонент, тем самым полностью удовлетворив и потребности 2018 года", отметил президент "Нанолек" Владимир Христенко.

Объем вакцины на 2018 год рассчитан исходя из числа новорожденных 1 900 000 и необходимости двукратной вакцинации детей первого года жизни инактивированной полиомиелитной вакциной согласно национальному календарю профилактических прививок.