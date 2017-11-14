В Тюмени строительная компания несколько месяцев не платила 472 работникам

14:40 14 ноября 2017
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В прошлом месяце в Тюмени в прокуратуру поступили многочисленные обращения о невыплате зарплаты от работников ООО "Калинка-строй". В результате проверки оказалось, что за июль–сентябрь 2017 года предприятие задолжала 472 работникам порядка 22 млн рублей.

Материалы проверки передали в СК по Тюменской области, там уже возбудили уголовное дело. После обращения прокуратуры в суд о взыскании зарплаты часть задолженности в размере 9 миллионов рублей была погашена, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: долги по зарплате , уголовное дело , прокурорская проверка
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