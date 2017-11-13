Тюменские колледжи изучили немецкий опыт садоводства и использования нетрадиционных растений

Накануне рабочая группа Тюменской области вернулась со стажировки в немецкой сельскохозяйственной академии DEULA-Niendurg. В состав делегации региона вошли представители Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, Агротехнологического колледжа, Заводоуковского агропромышленного техникума, Ишимского многопрофильного техникума, Тюменского лесотехникума и Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

В Германии они учились создавать садовые композиции на примере королевского дворца Бюккебурга, знакомились с современными тенденциями в садоводстве, изучали технологии создания цветочных композиций и планирования прудов, а также учились использовать нетрадиционные виды растений для создания садово-парковых комплексов.

"Благодаря обмену опытом с ведущими зарубежными партнерами в колледжах и техникумах региона корректируют учебные программы и используют передовые подходы при подготовке студентов", — отмечают в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

В прошлом году во время стажировки в Германии тюменцы знакомились с технологиями организации животноводческого предприятия, узнали о механизации ферм, технологиях вентиляции и автоматизации, требованиях к охране окружающей среды.

Поездка состоялась в рамках развития дуальной системы обучения Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области. До конца года педагоги региона пройдут еще одну стажировку в Германии по направлению "Технологии переработки сельхозпродукции". Также месяц в академии DEULA-Niendurg проведут лучшие студенты аграрного профиля.