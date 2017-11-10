Корпорация МСП увеличила Запсибкомбанку лимит поручительства по "Программе 6,5"

Запсибкомбанк

Решением совета директоров АО "Корпорация МСП" 26 октября максимальный лимит поручительства на ПАО "Запсибкомбанк" в рамках Программы 6,5 увеличен до 1 172 470 руб.

Запсибкомбанк является уполномоченным банком для реализации Программы 6,5 с февраля 2017 года. В рамках данной программы клиенты – представители малого и среднего бизнеса, ведущие деятельность в приоритетных отраслях экономики, могут получить кредит под льготные процентные ставки.

Целевое назначение кредитов: пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов.

Максимальный срок льготного кредитования — 3 года.

"Мы продолжаем выдавать кредиты по Программе 6,5 в различных городах присутствия Запсибкомбанка. С помощью данной программы предприятия могут пополнить оборотные средства, а также получить средства на развитие и модернизацию своего бизнеса. Увеличенный лимит в рамках Программы 6,5 — это возможность предоставить кредиты на льготных условиях большему количеству предприятий", — отметила директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.