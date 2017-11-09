Переведите кредиты в Запсибкомбанк и выиграйте один миллион рублей

Запсибкомбанк

Есть кредиты в других банках и заработную плату получаете на карту ПАО "Запсибкомбанк", при этом являетесь ответственным заемщиком, платите все в срок и в полном объеме? Тогда нужно поторопиться и "перевести" свои кредиты в "родной" банк.

Спросите почему?

Во-первых, вы получите специальную ставку на рефинансирование кредитов других банков как держатель зарплатной карты Запсибкомбанка.

Во-вторых, 4 октября стартовала акция "Мечты на миллион", где у наших клиентов — заемщиков и вкладчиков, есть возможность выиграть 1 миллион рублей.*

И, конечно, нельзя не сказать об основных плюсах рефинансирования: вы можете перевести до 5 своих кредитов, выданных другими банками, в Запсибкомбанк, и уменьшить расходы на их погашение**.

"Уже сегодня вы можете "перевести" свои кредиты в Запсибкомбанк и получить интересные условия по рефинансированию. Хочу особо отметить, что у каждого, кто рефинансирует кредит другого банка, шанс на выигрыш 1 миллиона рублей удваивается. Деньги вы можете потратить на полное или частичное погашение кредита, либо на осуществление своей давней мечты", — прокомментировал Иван Бочарников директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Для оформления рефинансирования кредитов можно оставить заявку на сайте банка или обратиться в ближайший к вам офис.

Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8-800-100-5005, на сайте, а также в любом отделении банка.