Почта открыла торговлю самолетами

В почтовых отделениях Тюменской области появились в продаже сборные модели самолетов, являющиеся точными копиями самолета Ту-204-100С, выполненными в ливрее "Почта России". Масштаб копии – 1/144. При их производстве используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов, сообщает пресс-служба компании.

Сборная модель почтового самолета выпускается в виде подарочного набора. Собрать его смогут даже начинающие моделисты старше 3 лет. В комплект детали самолета, клей, краски, кисточка. Детали изготовлены из синего пластика, а не из серого, как в классических наборах для моделизма. Набор переводных наклеек включает в себя атрибуты обоих почтовых самолетов – "Петр I" и "Екатерина II". Если у коллекционеров есть желание собрать полный авиапарк Почты России, они могут приобрести две модели и оформить их соответствующими атрибутами.

Напомним, что 5 декабря 2016 года из аэропорта Внуково впервые поднялись в воздух два грузовых самолета Ту-204С Почты России. Сегодня они успешно перевозят почтовые грузы в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Норильск, Екатеринбург, Новосибирск, Анадырь, Певек, Петропавловск-Камчатский, Якутск и другие, а также три раза в неделю выполняют рейсы по маршруту Ханчжоу - Новосибирск. Ранее в марте 2017 года было установлено регулярное сообщение Синьжень-Новосибирск и Харбин-Екатеринбург с частотой 2 раза в неделю.

C декабря 2016 по август 2017 года собственные воздушные суда ТУ-204-С Почты России осуществили 233 рейса и перевезли 2425 тонн почтовых отправлений и 3864 тонны коммерческих грузов.