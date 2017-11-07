Налогоплательщикам рассказали об основных изменениях по имущественным налогам

Ежегодно в законодательство о налогах и сборах вносятся изменения, которые, в том числе, затрагивают вопросы исчисления и уплаты имущественных налогов. О последних и наиболее существенных из них сотрудники налоговых органов региона рассказывают гражданам в рамках семинаров, горячих линий, а также иных публичных мероприятий, проводимых налоговой службой.

Налоговые органы Тюменской области завершили расчет имущественных налогов в июне, после чего в адрес налогоплательщиков были направлены сводные налоговые уведомления, содержащие начисления по налогам на имущество, землю, транспорт в отношении объектов, принадлежащих гражданам и находящихся на территории Российской Федерации с учетом последних изменений в налогообложении.

В частности в этом году расчет налога на имущество проведен с учетом ежегодно утверждаемого Минэкономразвития коэффициента-дефлятора, который в 2016 году равен 1,329.

В отношении земельного налога основным изменением стало применение с текущего года повышающего коэффициента "2" к земельным участкам, приобретенным в собственность для осуществления индивидуального жилищного строительства. Так, физическим лицам необходимо уплатить земельный налог с учетом данного коэффициента для участков под ИЖС, по которым истекло 10 лет с даты государственной регистрации прав и отсутствуют зарегистрированные права на построенный объект недвижимости.

Условия предоставления льгот по транспортному налогу на региональном уровне также претерпели изменения. С 2016 года владельцы легковых автомобилей мощностью до 150 л.с. могут получить льготу только на одно транспортное средство. Объект льготирования гражданин выбирает самостоятельно, представив соответствующее заявление в налоговый орган.

Сотрудники налоговых органов региона также информируют физических лиц о том, что налоги на имущество, землю и транспорт необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2017 года.