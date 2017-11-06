Омские и Тюменские предприниматели наладят связи

Делегация омских официальных деловых кругов посетит Тюмень с торгово-экономической миссией 14 ноября. В программе – презентация социально-экономического потенциала Омска, деловые переговоры и посещение местных предприятий.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, в состав омской делегации вошли компании, предлагающие решения для энергетической, строительной и медицинской отраслей, а также специализирующиеся на производстве продуктов питания, деревообработке, металлообработке, швейном и литейном производствах, изготовлении мебели. Сопровождать бизнесменов будут заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики администрации Омска Владимир Дорохин и начальник отдела протокола Союза "Омская торгово-промышленная палата" Наталья Федотова.

В переговорах с омскими компаниями могут принять участие тюменские предприниматели совершенно бесплатно. Мероприятие стартует 14 ноября в 10:00 в конференц-зале "Юпитер" отеля "Восток".