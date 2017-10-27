Запсибкомбанк меняет схему покупки жилья

Традиционное решение квартирного вопроса для тех, кто планирует покупку нового жилья, а средств на первоначальный взнос нет, чаще всего характеризуется так: чтобы купить новую квартиру, нужно сначала продать старую. Затем полученными деньгами оплачивается часть стоимости нового жилья. При таком варианте сделки иногда затягиваются на месяцы или приходится продавать свою квартиру в спешке, или брать потребительский кредит под повышенные ставки.

Запсибкомбанк предлагает упростить схему со специальной программой "На улучшение жилищных условий".

Вы покупаете квартиру с ипотекой от Запсибкомбанка уже сейчас, даже не имея средств на первый взнос, переезжаете, а старую продаете в течение согласованного с банком срока.

При таком варианте у вас есть время, чтобы без потери стоимости продать имеющееся жилье, под реализацию которого оформляется ипотека, сделать ремонт в новой квартире и комфортно переехать.

Программа "на улучшение жилищных условий" от Запсибкомбанка - это возможность:

* без спешки продать имеющееся жилье;

* приобрести новое жилье сразу и не копить на первоначальный взнос;

* получить время, чтобы сделать ремонт в новой квартире и переехать;

* решить проблему с органами опеки и попечительства, если дети прописаны в имеющейся квартире и невозможно оформить прописку в другом месте.

А можно еще и получить комплекс дополнительных возможностей на специальных условиях:

* оформить кредит на приобретение места в паркинге, гаража или машино-места на новом месте жительства;

* получить дополнительную сумму на ремонт и обустройство жилья.

"Запсибкомбанк создает максимально комфортные условия на улучшение жилищных условий. Если раньше для того чтобы продать имущество и использовать эти деньги как первоначальный взнос для приобретения нового жилья, требовалась сложная цепочка сделок, а зачастую приходилось даже снижать цену на имеющееся жилье, то теперь многих неудобств можно избежать", - комментирует директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников и добавляет:

"Уникальность программы в том, что наш клиент может приобрести "новое" жилье уже сейчас, а имеющееся продать потом. Останется только сделать ремонт и переехать!"

Подробнее с программой "На улучшение жилищных условий" можно ознакомиться на сайте, во всех офисах банка, а также по телефону 8-800-100-5005 (звонок по РФ бесплатный).