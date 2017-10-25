Тюменские должники вновь остались без машин

Очередное профилактическое мероприятие от ГИБДД и службы судебных приставов прошло на минувшей неделе в Тюмени. На улице Дамбовской среди водителей они искали граждан с долгами — госномера машин сверялись с базой данных ФССП.

В итоге за первую половину дня было проверено 270 автомобилей, так было выявлено 260 должников. На 21 транспортное средство наложили арест, 13 автомобилей отбыли на спецстоянку. Как уточнили в пресс-службе УФССП по Тюменской области, общая сумма взысканий в этот день составила 432 тысяч рублей. По большей части долгами были штрафы ГИБДД.