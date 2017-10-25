Тюменской молодежи предлагают бизнес-игру с благоприятными последствиями

Более 500 молодых людей Тюмени и Тюменской области и 20 наставников в лице лучших предпринимателей-практиков встретятся в федеральном проекте #Пинкодбизнеса. Старт намечен на 4 ноября.

Принять участие в проекте могут как начинающие предприниматели, так и те, кто только мечтает об успешном старте. Заявки принимаются на сайте www.пинкодбизнеса.рф. Обучение базовым бизнес-навыкам пройдет в формате соревновательной игры, возраст участников - 18-30 лет. В течение четырёх недель они будут выполнять задания, направленные на развитие и реализацию их бизнес-проекта. Давать рекомендации, делиться опытом и разбирать ошибки будут опытные предприниматели города.

По результатам еженедельных отчётов о проделанной работе экспертное жюри выберет ту команду, которая в ходе реализации своей бизнес-идеи заработает большую сумму денег. Победители проекта пройдут стажировку в компании "Black Star" и "ДоДо Пицца" или в Московской школе управления "Сколково".

"Такие проекты, как "Пинкод бизнеса", способствуют приобретению молодыми людьми навыков ведения бизнеса, популяризации предпринимательской деятельности, а также поддержанию здоровой экономики региона", — считает сопредседатель федерального комитета по молодежному предпринимательству Артем Андросов.

Проект #ПИНКОДБИЗНЕСА проводится в Тюмени при поддержке Федеральной программы "Ты — предприниматель". Организаторами выстцпают ООО "Центр развитиябизнеса" при Тюменском региональном отделении общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Федеральное агентство по делам молодежи "Росмолодежь".