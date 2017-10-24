В Русской Школе Управления обсудили качество и эффективность бизнес-образования

Фото пресс-службы РШУ

Очередная встреча Клуба Русской Управленческой Грамотности состоялась в Русской Школе Управления. Гости Клуба обсудили с экспертом Юрием Журиным качество и эффективность бизнес-образования, а также попробовали разобраться в том, как обучение на Mini MBA влияет на руководителя и его способность управлять компанией.

Спикерами на деловом собрании выступили генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Ольга Езикеева, преподаватель Mini MBA в "Русской Школе Управления" (г. Москва) Юрий Журин и журналист, блогер, сопредседатель регионального штаба ОНФ о Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Ольга Езикеева выступила с лекцией, в которой особое внимание уделила взаимодействию с сотрудниками: как набирать работников, формировать команду, выстраивать кадровую политику в компании. По ее словам, важно распределять нагрузку среди сотрудников, правильно ставить задачи своим подчиненным, а также наладить четкий контроль за их исполнением.

Александр Пересторонин рассказал о важности развивать и продвигать компанию в информационном поле, в частности – в социальных сетях.

"Мы познакомились, пообщались и извлекли для себя максимум пользы и удовольствия. Но самое главное – гости получили возможность познакомиться с интересными людьми и наладить перспективные деловые связи. Спасибо, что были с нами", – подвела итог мероприятия руководитель Русской Школы Управления в Тюмени Оксана Лукошкова.