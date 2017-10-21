Оксана Величко: решение по налогу на имущество тюменцев взвешенное

С января 2018 года налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. Изменения в положение о местных налогах Тюмени, утвержденное еще в 2005 году, рассмотрели заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам в Тюменской городской думе.

Депутаты поддержали ставку налога на имущество физических лиц в размере 0,3% от кадастровой стоимости объекта – квартиры, комнаты, жилого дома, объектов незавершенного строительства. Для владельцев имущества стоимостью более 300 млн рублей ставка составит 2%.

Налоговая база квартиры будет определяться по ее кадастровой стоимости минус кадастровая стоимость 20 кв. метров общей площади квартиры. В случае с комнатой — минус 10 кв. метров площади, с жилым домом — минус 50 кв. метров, единого имущественного комплекса (с хотя бы одним жилым домом) — минус 1 млн рублей.

Директор департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук:

"Кадастровая стоимость объектов недвижимости, вводимая взамен инвентаризационной, является более справедливой и близка к рыночной. Инвентаризационная стоимость на однотипные объекты, которая сегодня является базой для налогообложения, имеет серьезные расхождения. При формировании кадастровой стоимости учитываются все характеристики объекта недвижимости, включая его расположение, год постройки, площадь, расстояние до инфраструктурных объектов и другие факторы".

Изменения обоснованы еще и тем, что владельцы введенных в строй после 1 января 2013 года помещений вообще не платили налог на имущество, так как эти объекты не имеют инвентаризационной стоимости. По словам Пилипчука, в Тюмени более 397 тыс. объектов налогообложения, имеющих кадастровую стоимость, что в 1,4 раза больше, чем количество объектов имеющих инвентаризационную стоимость. Разница - более 109 тыс. единиц.

Расчет налога по новым правилам, если дума примет такое решение, будет осуществляться с 1 января 2018 года. Если сумма начисленного налога по кадастровой стоимости превысит налог по инвентаризационной, то в 2019 году жители будут платить 20% разницы между налогом по кадастровой и инвентаризационной стоимости. В 2020 году — уже 40%, в 2021 году — 60%, в 2022 году — 80%. Полную стоимость собственник будет платить только с 2023 года.

Ожидаемая сумма поступлений налога по данным ставкам в 2019 году — 501 млн 489 тыс. рублей (рост налоговой нагрузки в 1,6 раза). В том числе по объектам недвижимости, введенным в строй после 1 января 2013 года — 108 млн 67 тыс. рублей.

Собранные таким образом деньги пополнят городской бюджет. Об этом сказала председатель постоянной комиссии Тюменской городской думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко:

"Дополнительные деньги придут именно в городской бюджет. Это деньги, которые вернутся гражданам города общими благами. И еще один важный момент: часть людей, владеющих имуществом, совсем не платят этот налог. Это несправедливо".

Величко уверена, что в денежном выражении новый порядок исчисления налога на имущество граждан не будет для них разорительным. "И потом он предусматривает очень много льготных категорий", - подчеркнула она.

Освобождены будут от налогов пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, инвалиды детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, герои Советского Союза и России, чернобыльцы и другие категории граждан.

Заседание думы, на котором будет принято окончательное решение, состоится 26 октября.