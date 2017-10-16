Владелец сети "Это бургер, Карл" расскажет о взлетах и падениях в бизнесе

В четверг, 19 октября, в 19.00 в ресторане "Vintage" состоится очередное Оптимистичное бизнес-шоу "Факап". Экспертом встречи будет Сергей Богоделов, владелец сети ресторанов быстрого питания "Это бургер, Карл", в прошлом франчайзи сети "Карлс Джуниор".

В этот раз Оптимистичное бизнес-шоу будет посвящено именно франчайзингу. Как сообщает анонс мероприятия на страничке в Фейсбуке, гостей ждет "Откровенный рассказ о том, как франчайзеры "нагибают" франчайзи, как прогорают на франшизах, и насколько "покупной" бизнес адаптируется под местную специфику". Проще говоря, Сергей без утайки расскажет о рисках и подводных камнях бизнеса по франшизе и историю становления своего бренда.

Интрига этой истории заключается в том, что почти два года назад международная франшиза "Карлс Джуниор" отказалась выполнять свои обязательства, чем создала серьезные проблемы у своих партнеров в городах России. Сергей Богоделов тогда владел заведениями этого бренда в Тюмени, Екатеринбурге и Перми. Многие думали, что сеть и вовсе перестанет существовать, но, ко всеобщему удивлению, на месте проблемных заведений Сергей основал собственную сеть ресторанов быстрого питания — "Это бургер, Карл". Такой поворот событий вызвал серьезный ажиотаж. Региональные и федеральные СМИ писали о том, что уральский бизнесмен отказался от международной корпорации и создал собственный бренд. Кинокомпания и студия креатива "Red Pepper", авторы бренда "Это бургер, Карл", даже сняли небольшой фильм о новом "Карле", попав с ним в шорт-лист международного пражского фестиваля рекламы.

И вот, спустя два года, Сергей уже готов продавать свою франшизу "Это бургер, Карл" в другие города и страны, а в планах — открытие нового заведения в столице Чехии. Судя по всему, "Карлс Джуниор", потеряв в итоге большую часть своей сети в России, создали себе конкурента на международном рынке. Так ли это, мы узнаем 19 октября.

Кроме Сергея Богоделова, в ресторане "Vintage" соберутся почти все тюменские эксперты в заявленной теме: кто когда-либо, покупал, продавал или создавал бизнес по франшизе. Список экспертов будет анонсирован во встрече в Фейсбуке.

Посетить мероприятие может любой желающий. Организаторами встречи приветствуется регистрация своего участия письмом с контактными данными на почту: businessshow72@gmail.com. Дополнительная информация и хроника подготовки мероприятия во встрече в Фейсбук: https://www.facebook.com/events/135452820425900/

Организационный сбор с гостей — 500 рублей, велкам-дринк в подарок.

"Оптимистичное бизнес-шоу" состоится в четверг, 19 октября, в 19.00 в ресторане "Vintage" (Республики 143А).

Аккредитация для журналистов по телефону: 8 905 858 19 40, Игорь.

*"Оптимистичное бизнес-шоу "Факап" - это деловое мероприятие свободного формата, на котором известные тюменские предприниматели делятся с публикой историями своих самых громких провалов. На встрече приветствуется свободный диалог, так что любой участник может задавать вопросы гостю или экспертам.