Запсибкомбанк всегда нацелен на активное сотрудничество с органами власти

Запсибкомбанк

ПАО "Запсибкомбанк" всегда нацелен на активное сотрудничество с органами власти для развития и поддержания экономики территорий субъектов.

В конце сентября Приволжский филиал ПАО "Запсибкомбанк", по результатам победы в электронном аукционе, открыл кредитную линию министерству финансов Нижегородской области.

"Надеюсь, что наша финансовая поддержка послужит продуктивному решению задач, стоящих перед региональной властью. Победа в аукционе подтверждает, что Запсибкомбанк предлагает не только конкурентные ставки, но и оказывает значительный вклад в развитие реального сектора экономики. Низкие ставки по кредитованию, удобные кредитные продукты банка и профессиональный подход являются основополагающими в работе банка", - комментирует директор Приволжского Филиала ПАО "Запсибкомбанк" Алексей Солдаткин.