Встреча науки и бизнеса: в Тюмени пройдет форум-акселератор "ТехноКульт"

Со 2 по 29 ноября в Тюмени состоится региональный форум-акселератор "ТехноКульт". В стенах Технопарка соберутся те, кто неравнодушен к науке и ее грамотному превращению в успешный бизнес.

Форум будет посвящен становлению "на рельсы" новых проектов молодых ученых и владельцев наукоемких стартапов. Тем, чьи мысли всецело посвящены научной цели, зачастую не хватает знаний в более "рыночных" отраслях, и на "ТехноКульте" эти пробелы постараются восполнить.

Как привлечь инвестиции в проект, рассказать о нем потенциальным клиентам, найти заинтересованных и надежных партнеров — об этом будут вести диалог со слушателями спикеры форума. Специалисты из "Сколково" поделятся своим опытом, а российские инвесторы и технологические предприниматели проведут для участников форума тренинги с целью повышения бизнес-потенциала инновационных проектов Тюменской области.

Открытие инновационного форума состоится 2 ноября, после чего начнется этап акселерации, который пройдет с 4 по 25 ноября, а уже 28 ноября участников ждет конкурс инновационных проектов с призовым фондом в 320 тысяч рублей и возможностью привлечь в проект инвестора, заинтересованного и способного оказать значительную поддержку на старте развития проекта.

На официальном сайте форума уже открыта регистрация на участие с возможностью выбора программы.

""ТехноКульт" будет интересен не только тем, кто уже внутри науки, но и тем, кто только ищет свое направление — студентам. Сотрудники вузов и молодые предприниматели тоже оценят программу форума, ведь лекции и тренинги будут посвящены тенденциям развития компаний, прорывным технологиям и привлекательным направлениям для диверсификации предпринимательской деятельности", — рассказали в пресс-службе Тюменского индустриального университета, одного из партнеров форума.

Также в их числе открытый университет "Сколково" и Фонд президентских грантов. Организаторами выступают Тюменский Технопарк и клуб УМНИКов Тюменской области.