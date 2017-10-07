Тюменских маркетологов научат клиентоориентированности

Бизнес-форум "Точки Роста. Клиенты — это наше всё", посвященный вопросам улучшения работы с клиентами, состоится в Тюмени 14 октября. Главным спикером мероприятия станет известный маркетолог и бизнес-тренер Игорь Манн.

На форуме ожидается участие более 500 бизнесменов, директоров предприятий и маркетологов. Им предложат рабочие инструменты привлечения новых клиентов, повышения лояльности покупателей, способы возвращения мотивации своих сотрудников, пишет "Вслyх.ру".

Кроме Игоря Манна, спикерами выступят предприниматели Юлия Денеко, Мила Пикокк, Вадим Горохов. Они на примере своего бизнеса расскажут об успешных действиях в работе с клиентами и своими сотрудниками.

Форум откроется в Тюменском технопарке в 10.00.

С подробной программой мероприятия и условиями участия можно ознакомиться на сайте https://mann72.ru. Контактное лицо в ТПП ТО – Лилия Шарафутдинова, ведущий специалист департамента по организационной работе с предприятиями и предпринимателями, тел. (3452) 689-379, 399-609, lilya_tpp@mail.ru