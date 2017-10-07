"Тюменский бройлер" запустил в работу новый птичник

13:29 07 октября 2017
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agro2b.ru

Новый птичник площадью более 1600 квадратных метров открыли после реконструкции на территории  одного из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района "ПРОДО Тюменский бройлер". Помещение вместит в себя поголовье из 37 тысяч бройлеров, сообщили в пресс-службе губернатора.

 

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко одна из основных целей обновления – это переход на напольное содержание птицы: "Во-первых, после реконструкции мы приближаем содержание птицы к естественным условиям, во-вторых, изменится воздухообмен. Все это позитивно скажется на качестве бройлеров. В результате у нас увеличится выход продукции первой категории. Также рассчитываем на снижение ее себестоимости и увеличение производительности труда. В новом птичнике технологиями управляет компьютер".

Запущенный  в эксплуатацию после реконструкции корпус  был построен в 1988 году. За прошедшие почти три десятка лет поменялись требования выращивания птицы: к поению, кормлению и управлению микроклиматом.

- Каждый год мы обновляем производство, вкладываем немалые средства в переоборудование птичников, так что с уверенностью могу сказать, что "Тюменский бройлер"  соответствует современным трендам птицеводческой отрасли, - говорит Оксана Величко.

Теги: АПК , Тюменский бройлер
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