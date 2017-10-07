"Тюменский бройлер" запустил в работу новый птичник

Новый птичник площадью более 1600 квадратных метров открыли после реконструкции на территории одного из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района "ПРОДО Тюменский бройлер". Помещение вместит в себя поголовье из 37 тысяч бройлеров, сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко одна из основных целей обновления – это переход на напольное содержание птицы: "Во-первых, после реконструкции мы приближаем содержание птицы к естественным условиям, во-вторых, изменится воздухообмен. Все это позитивно скажется на качестве бройлеров. В результате у нас увеличится выход продукции первой категории. Также рассчитываем на снижение ее себестоимости и увеличение производительности труда. В новом птичнике технологиями управляет компьютер".

Запущенный в эксплуатацию после реконструкции корпус был построен в 1988 году. За прошедшие почти три десятка лет поменялись требования выращивания птицы: к поению, кормлению и управлению микроклиматом.

- Каждый год мы обновляем производство, вкладываем немалые средства в переоборудование птичников, так что с уверенностью могу сказать, что "Тюменский бройлер" соответствует современным трендам птицеводческой отрасли, - говорит Оксана Величко.