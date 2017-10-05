Тюменским муниципалитетам предлагают создавать собственные небольшие производства

Работу действующих предприятий и реализацию некоторых инвестиционных проектов в Ялуторовском районе оценил побывавший там накануне с визитом Владимир Якушев.

С 2011 года в селе Киева работает ООО ПМК "Полимер". Там используют технологию, которая появилась сравнительно недавно в России, — производят емкостное оборудование из стеклопластика. Как отмечают в пресс-службе губернатора, сейчас продукция завода поставляется в разные регионы России и в Казахстан.

Генеральный директор "Полимера" Владимир Трофимов рассказал, что на предприятии производится более 80 единиц продукции в год. Здесь трудятся 14 человек.

В соседнем селе Беркут завершился первый этап строительства на инвестиционном объекте "Центр по продаже и ремонту сельскохозяйственной техники" ПАО "Гагаринскремтехпред". Это крупнейшее предприятие в регионе по поставке, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники. Оно базируется в Ишиме. Его общий стаж на рынке — почти 80 лет, это официальный дилер более 20 заводов-изготовителей.

По словам гендиректора "Гагаринскремтехпреда" Виталия Кирилюка, строительство рассчитывают завершить к 2018 году. Общая площадь центра составит 1440 квадратных метров, а объем инвестиций порядка 40 миллионов рублей. Здесь будет создано 20 новых рабочих мест для жителей Ялуторовска и Ялуторовского района.

"Создание рабочих мест в небольших населенных пунктах — одна из главных задач региональных, муниципальных властей и бизнеса. Ялуторовский район сделал качественный рывок в этом направлении за последние два года, — считает Владимир Якушев. — Здесь появились новые небольшие производства. Это как раз первые результаты проводимой региональной и муниципальной инвестиционной политики. Что называется, третий уровень индустриализации, когда в небольших населенных пунктах реализуются проекты, которые дают необходимые селянам рабочие места. Это важно и с точки зрения занятости, и с точки зрения наполнения местных бюджетов. Задача максимум, чтобы в таком направлении двигались все муниципалитеты".

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области