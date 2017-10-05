Уватнефтегаз ввел в эксплуатацию новое месторождение

Извлекаемые запасы нефти введенного в промышленную эксплуатацию Северо-Тамаргинского месторождения составляют около 20 млн тонн.

Месторождение находится в 230 км от Увата и по величине извлекаемых запасов месторождение относится к классу средних. Открыто в 2006 году Правдинской нефтегазоразведочной экспедицией. Промышленная добыча стала возможна в результате инженерной подготовки промышленных и социально-бытовых объектов, которые стали частью инфраструктуры развивающегося Протозановского хаба – действующего центра нефтедобычи на одноименном месторождении, сообщает пресс-служба "Роснефти".

Эксплуатационное бурение на Северо-Тамаргинском месторождении ведется на первой кустовой площадке. Одновременно продолжается доизучение месторождения, уточнение запасов для размещения дополнительных кустовых площадок.

Открытие и освоение новых месторождений стало возможным благодаря масштабным геологоразведочным работам, применению передовых технологий в бурении, а также строительству ключевых инфраструктурных объектов.

Как отмечается на сайте компании, ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы уватских месторождений, расположенных в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект — один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть".

Ежегодная добыча нефти на месторождениях Уватского проекта выросла с 1,2 млн тонн в 2004 году до 11,6 млн тонн в 2016 году. Летом этого года получена первая нефть с Северо-Тямкинского и Косухинского месторождений Уватского проекта. В сентябре накопленная добыча нефти по проекту превысила 80 млн тонн.