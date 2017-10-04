Calvert Forum соберет в Тюмени сибирских предпринимателей

Осенью 2017 года в Тюмени встретятся креативные специалисты и предприниматели со всей Сибири. 10-11 ноября в городе пройдет IV международная конференция по вопросам развития креативных индустрий Calvert Forum Siberia.

Calvert Forum — это ежегодное мероприятие, собирающее международных экспертов в области креативного предпринимательства и социального проектирования. С момента запуска проекта в Государственном Эрмитаже в сентябре 2013 года, Calvert Forum провел серию международных конференций и семинаров в различных российских городах, включая Санкт-Петербург, Воронеж и Казань. Они позволили привлечь ведущих экспертов в области креативных индустрий, бизнеса, представителей органов власти и журналистов к обсуждению конкретных мер по стимулированию креативного сектора.

В 2017 году форум посвящен Сибири и пройдет он в Тюмени. Программа Calvert Forum Siberia рассчитана на два дня:

Первый день конференции пройдет в Молодежном театральном центре "Космос". В программе - пленарная сессия "Формула новой экономики: креативные индустрии и инновации" и три дискуссии о конкретных аспектах развития креативной экономики. Ведущие мировые и российские эксперты в сфере бизнеса, креативных индустрий, городского управления и социального проектирования обсудят проблемы роста креативной экономики в наиболее динамичных городах мира и перспективы встраивания креативных направлений в систему российской экономики.

Второй день задуман как практико-ориентированная часть конференции. Семинары от российских и зарубежных экспертов в области креативных индустрий, мастер-классы для предпринимателей, общественных деятелей, социальных активистов и всех, кто планирует развивать проекты в сфере креативных индустрий в Тюмени и других сибирских городах пройдут в "Медиаполисе". В течение дня специалисты из британского исследовательского центра Nesta, международного сообщества социальных предпринимателей Impact Hub, а также онлайн-издания The Calvert Journal будут рассказывать о том, как эффективно управлять социальными и креативными проектами, работать с аудиторией и продвигать свои инициативы онлайн.

Во второй день также состоится стартап-сессия "Digital-проекты в городской среде", к участию в которой приглашены IT-проекты со всей Сибири, специализирующиеся на продуктах и сервисах, обладающих социальным эффектом. Международное жюри оценит проекты участников по таким критериям, как оригинальность идеи, социальный эффект, возможность самоокупаемости и дизайнерское воплощение. Конкурс предполагает участие стартапов следующих направлений: комфортное окружение, транспортная инфраструктура, культурные ценности и просвещение, экологическая активность, коммуникация и социальные сети.

Прием конкурсных заявок проводится на сайте. Главный приз конкурса – деловой тур в Лондон, предполагающий серию встреч и профильных мастер-классов.

Участие в конференции и мастер-классах бесплатное, по обязательной предварительной регистрации. Дополнительная информация представлена на сайте Calvert Forum.

Генеральный партнер конференции: "Родные города" — программа социальных инвестиций компании "Газпром нефти".

Партнерами конференции Calvert Forum Siberia выступают Тюменский государственный университет (ТюмГУ), мультицентр "Моя территория". Партнеры стартап-сессии - Тюменский технопарк; стартап-акселератор "GenerationS".