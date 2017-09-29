В Русской Школе Управления идет набор в группы на курс Mini MBA

Русская Школа Управления запускает курс MiniMBA и приглашает новых слушателей на обучение. Запуск группы состоится 20 октября.

Курс MiniMBA - это комплексная подготовка современных руководителей. Он представляет принципиально новый образовательный продукт. Во время обучения слушатели освоят концентрированную программу обучения и получат практические навыки для эффективного управления бизнесом, а также систематизируют накопленные знания и опыт, получат современные практические инструменты управления предприятием, оперативно получат компетентные ответы на актуальные вопросы, разработают проект основания нового дела, составят бизнес-план и получат консультации преподавателей.

Программа курса будет состоять из 6 модулей, среди которых модули управление, лидерство, маркетинг, финансы, персонал, проекты. Каждый из модулей занимает три дня в месяц и будет проходить с пятницы по воскресенье.

Особое внимание уделят рассмотрению бизнес-примеров и решению практических задач из опыта участников. Занятия пройдут в виде интерактивных лекций, индивидуальных и групповых тренингов, презентаций, деловых игр и практикумов. Более подробно с программой курса можно ознакомиться на сайте mini-mba.ru

Для того, чтобы записаться на курс MiniMBA необходимо позвонить по телефону +7 (3452) 45 22 55, либо отправить заявку на электронную почту office.tmn@uprav.ru

Напомним, Русская Школа Управления предоставляет услуги по бизнес-обучению с июля 2002 года. Сегодня РШУ – признанный деловым сообществом лидер кратко- и среднесрочного бизнес-образования в России. Будучи федеральным центром повышения квалификации, Школа представлена в 20-ти городах России, с главным офисом в Москве.

Филиалы РШУ расположены в Санкт-Петербурге, Тюмени и Екатеринбурге, представительства – в Краснодаре, Челябинске, Новосибирске и других крупных городах Российской Федерации.

Преподавательский состав един для всех городов – московские эксперты-преподаватели приезжают в город, где будет проходить курс для проведения очных занятий. Это уникальная особенность РШУ и эксклюзивная возможность для региональных слушателей.