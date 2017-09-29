Запсибкомбанк встретился с предпринимателями на бизнес-форуме в Тюмени

Запсибкомбанк

26-27 сентября в Тюмени триумфально прошел V ежегодный федеральный бизнес-форум "Дни знаний для предпринимателей". Запсибкомбанк выступал в качестве партнера мероприятия и активно участвовал во всех событиях форума.

Форум посетили свыше 1500 человек, со многими из них сотрудники Запсибкомбанка провели конструктивный диалог по вопросам развития бизнеса и выбора надежного финансового партнера, наладить новые знакомства и контакты, а также поделиться богатым опытом в решении финансовых вопросов.

Участники форума получили массу полезной и актуальной информации на такие темы, как криптовалюта, партнерство и работа в тандеме, мотивация команды мечты, финансы глазами владельца, феномен женского лидерства, маркетинг и продажи, налоговые риски малого бизнеса, организации будущего. Очень важно, что предприниматели смогли задать волнующие их вопросы и получить ответы от экспертов в различных областях деятельности.

"Мы были рады встретиться с тюменскими представителями бизнес-сообщества и обсудить актуальные вопросы. Радует, что мероприятия такого масштаба и формата доступны для широкой аудитории. Несомненно, полученные знания помогут в развитии бизнеса, а также будут способствовать росту и созданию новых организаций", - отметила директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.