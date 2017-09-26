Запсибкомбанк и Тюменский индустриальный университет научат студентов создавать успешные стартапы

Запсибкомбанк

ПАО "Запсибкомбанк" совместно с Тюменским индустриальным университетом 22 сентября запустили новый проект - Центр инновационных технологий, который поможет студентам реализовать стартапы в технической и научной сфере.

Специалисты центра будут сопровождать проекты студентов, делиться навыками правильного формулирования идеи, оформления бизнес-плана и создания команды, которая будет способна привести идею к успеху. Центр инновационных технологий - это площадка, на которой участники проектов на личном опыте проработают все стадии создания бизнеса, глубоко изучат все аспекты, связанные с запуском нового предприятия, которое должно приносить устойчивую прибыль.

В первую очередь в Центре инновационных технологий ждут инициативных студентов 3-4 курсов и магистров, у которых уже есть интересные задумки или огромное желание стать соучредителем своего предприятия и профессиональные навыки в решении прикладных задач. Также в центре ждут второкурсников и даже школьников, если у них есть идеи и желание их воплотить.

"Мы готовы полностью сопровождать проекты: от идеи до стадии воплощения. В конечном итоге важно получить продукт, который будут готовы купить или хотя бы проявят к нему интерес. Сколько будет участников с позицией активной ответственности за результат, столько и будет успешных стартапов. Здесь важно не только выбрать правильную идею, но и правильно построить бизнес модель. У специалистов центра также есть задумки, и мы готовы поделимся ими с ребятами", - отметил вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Сидоров.

Центр инновационных технологий - отличная возможность проявить себя, найти единомышленников и поверить в то, что любая идея при правильной поддержке и наставничестве может стать реальностью.