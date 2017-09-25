В Санкт-Петербурге спустили на воду инновационный катамаран

Пассажирский катамаран, корпус которого изготовлен из углепластика, спустили на воду в рамках X Петербургского международного инновационного форума. Это первый продукт сотрудничества Объединенной судостроительной корпорации и РОСНАНО. Аналогов ему в России нет.

Катамаран, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе, предназначен для перевозки пассажиров на расстояние до 1000 км не только по рекам, но и в прибрежной морской зоне (судно может эксплуатироваться при волнении моря до 4 баллов без снижения скоростных характеристик). Судно спроектировали специально для развозки туристов с больших круизных лайнеров, прибывающих в морской порт Петербурга. Низкая надстройка позволяет ему проходить под мостами Невы в любое время суток. Эксплуатационная скорость катамарана – около 26 узлов (максимальная – 29,5), осадка – до 1,5 метров. Вместимость – 150 человек.

Корпус судна изготовлен из композитных материалов с применением углеродных тканей портфельной компании РОСНАНО "Препрег-СКМ". Как отмечают в РОСНАНО, по комплексу конструкционных свойств полимерные композиционные материалы превосходят традиционные стали, алюминиевые и титановые сплавы. Применение композита в данном проекте позволило улучшить ударную прочность конструкции на 20-30%, усталостную прочность – на 50-200%. Кроме того, композитные корпуса значительно легче металлических, что позитивно сказывается на расходе энергии и потреблении топлива, и не подвержены коррозии. Благодаря использованию композитного материала достигается снижение веса на 10-30%.

Председатель Правления УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс:

"Применение углепластика в судостроении — это колоссальный технологический прорыв. Когда-то российское и мировое судостроение прошло великий технологический переход: от дерева на металл. Сейчас на наших глазах начинается второй: от металла к нанокомпозитам. Уверен, что вслед за первым построенным судном, которое работает на Неве, можно говорить о серии. Точнее, разных сериях — прогулочных, рыболовецких, круизных. Мы находимся на старте потенциально мощного технологического процесса, в основе которого, и это очень важно, российский материал, российские технологии и российское судостроение".

УК "РОСНАНО" – один из генеральных партнеров международного инновационного форума, открывшегося 20 сентября в Санкт-Петербурге. На выставке в рамках форума представлена в том числе продукция наноиндустрии: фильтры для очистки воды, стекла с нанопокрытием, углеродные материалы и др.