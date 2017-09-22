Бизнес-ужин от Русской школы управления собрал тюменских предпринимателей

Бизнес-ужин "Вся правда о Mini MBA", организованный Русской школой управления, состоялся в ресторане "Vintage". Во время встречи представители предпринимательского сообщества обсудили качество и эффективность бизнес-образования, а также попробовали разобраться в том, как обучение на "Mini MBA" влияет на руководителя и его способность управлять компанией.

На мероприятии присутствовал изобретатель социально-кибернетического интеллекта компании и создатель системы комплексной автоматизации "Кибер-мозг", ключевой преподаватель бизнес - школы "Русская школа управления" Сергей Трушкин, который рассказал о программе "Mini MBA": "Программа более менее классическая, проходит во многих городах России, таких как Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург, Москва и других. 60% программы - это современный менеджмент, который помогает исследовать и создавать новые продукты и услуги, включает некие инновации в маркетинге, менеджменте, позволяет разобраться, что такое стратегия и что нас ждет через 10-15 лет. Программа не предназначена конкретно только для руководителей или для персонала среднего звена. Мы делим участников на тех, кто конструирует процессы, и тех, кто принимает некие процессуальные решения. Одни исполняют, другие проектируют, и обе категории должны понимать, что это такое".

По словам эксперта, существует четыре правила, которым должна следовать компания: первое - это датификация, превращение всего в данные, всего что можно; второе - это высокий метаболизм, высокая скорость внутренних процессов (быстро адаптироваться, быстро подстраиваться, быстро считать, быстро принимать решение). Ведь решения, которые принимаются два или три месяца, уже никому не нужны.

"Третье правило: компании должны дружить со всеми остальными компаниями, это называется внешняя интеграция. И, наконец, внутри должно быть много порядка, это формула Адизеса, что успех прямо пропорционален внешней интеграции и обратно пропорционален внутренней дезинтеграции. То есть, если у нас внутри все разваливается, то с вами никто общаться не будет", - добавил Сергей Трушкин.

Самое сложное, по его словам, это после тренингов поменять свою жизнь, потому что люди, которые приходят учиться на курсы "Mini MBA", уже работают в структурах, а значит уже включены в какие-то процессы.

"Сотрудник выучился, приходит на работу, а вокруг него 150 задач из старых процессов. Это самая большая проблема при проведении любых изменений, но динамичные компании хорошо воспринимают любые изменения", - резюмировал он.

Специальным гостем на мероприятии был Александр Гусев, директор ООО "Центр фасадных технологий", выпускник "Mini MBA", он честно поделился своим впечатлениями от пройденных курсов, рассказал о достижениях и развитии бизнеса.

Руководитель филиала "Русской школы управления" в городе Тюмени Оксана Лукошкова отметила: "Мы действительно видели рост как управленческих навыков, так самого бизнеса Александра Гусева, как буквально за два месяца вернулись деньги, вложенные в собственное развитие – бизнес-образование, и насколько полезным оказались инструменты, знакомства и знания, полученные в школе. Сейчас "за парту" Русской школы управления придет учиться сын Александра Гусева, Денис. Это и есть наша гордость, когда за отцами идут учиться дети".

Также Оксана Лукошкова отметила, что обучение на Mini MBA нужно в первую очередь руководителям, топ-менеджерам, чтобы осознать необходимость структурирования управления и научиться системному мышлению. Руководитель, который стремится наладить процессы управления, преобразовать организационную структуру компании, своим примером мотивирует сотрудников к развитию и обучению. "Mini МВА", по словам Сергея Трушкина, – живая структура, которая меняется под воздействием времени, трендов, технологий: "Одна из основных задач Мini MBA – быть в курсе того, что происходит, и задача эта успешно решается. Преподаватели Мini МВА – практики, люди бизнеса, которые имеют возможность адаптировать программу под запросы действительности".

Русская школа управления в Тюмени выпустила более 20 групп участников программы "Mini MBA" – полугодового системного курса подготовки современных руководителей. В филиале Школы обучаются не только управленцы и специалисты областного центра, но и жители Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Кургана, Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска. Каждый учебный сезон РШУ проводит для своих выпускников и не только Клуб Русской Управленческой Грамотности, деловые мероприятия в разных форматах, где лучшие преподаватели Школы делятся с предпринимателями интересной и актуальной информацией в различных направлениях бизнеса.

Кроме того, раз в год один из филиалов Русской Школы Управления организует конференцию по бизнес-образованию, участники которой могут познакомиться с самыми современными тенденциями, поделиться своим опытом с коллегами, услышать альтернативные мнения и пригласить к диалогу наиболее востребованных экспертов.