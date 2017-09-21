Запсибкомбанк выпустил около 125 тысяч карт МИР

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Все работники бюджетной сферы должны перейти на карты "Мир" до 1 июля 2018 года. Банки России ведут активную работу по эмиссии карт национальной платежной системы. Запсибкомбанк не исключение.

"У нас выпущено порядка 125 тысяч карт "Мир", из которых чуть больше 96 тысяч мы уже выдали, остальные выдаем в плановом порядке", - сообщил на встрече с журналистами президент ОАО "Запсибкомбанк" Дмитрий Горицкий.

Первые карты платежной системы "Мир" в России выпущены в декабре 2015 года. Сеть приема и обслуживания карт постоянно развивается, чтобы национальная платежная карта "Мир" стала удобным платежным инструментом, которым можно воспользоваться в сетях банкоматов крупнейших кредитных организаций, в том числе на территории Крыма.

"Можно по-разному относиться к карте МИР. Она не вызывает радости с точки зрения наполнения, но оно меняется семимильными шагами. Если на одной стороне весов лежат карты международных платежных систем, а на другой - национальная безопасность страны, то выбор очевиден", - поделился мнением Горицкий.

В ближайших планах банка - выпуск ко-бейджинговой карты – совместной карты российской и международной платежных систем, которой можно одинаково свободно пользоваться для расчетов и дома, и заграницей.