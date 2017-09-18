В Тюмени начался отопительный сезон

В администрации Тюмени подписано постановление о начале отопительного периода 2017 – 2018 годов с 18 сентября.

В течение пяти суток будет произведен поэтапный запуск систем отопления жилого фонда, сообщает городская администрация. Объекты социальной сферы: больницы, школы, детские сады – подключаются к теплу в опережающем режиме, в соответствии с поданными заявками на запуск отопления.