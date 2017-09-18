В Тюмени начался отопительный сезон

17:17 18 сентября 2017
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mediakuzbass.ru

В администрации Тюмени подписано постановление о начале отопительного периода 2017 – 2018 годов с 18 сентября.

В течение пяти суток будет произведен поэтапный запуск систем отопления жилого фонда, сообщает городская администрация. Объекты социальной сферы: больницы, школы, детские сады – подключаются к теплу в опережающем режиме, в соответствии с поданными заявками на запуск отопления.

Теги: отопительный сезон , администрация Тюмени
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