Тюменский стеклозавод расширяет географию поставок

Тюменский завод "Стеклотех" открывает новые направления поставок своей продукции: теперь стеклотару будут поставлять в Киргизию.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, предприятие уже отправило первую партию бутылок для шампанского, кроме того, у киргизской стороны есть интерес к винным бутылкам тюменского производства.

"До недавнего времени из соседних стран мы экспортировали стеклотару только в Казахстан, теперь осваиваем новый маршрут в Бишкек. Мы стремимя расширять рынок сбыта, но очень часто клиенты сами выходят на нас, получая рекомендации от других наших партнеров", - прокомментировала генеральный директор завода Елена Острягина.

Также завод постоянно работает над увеличением ассортимента. Новинки появляются на заводе практически каждый месяц, что способствует росту продаж. Ведутся переговоры по поставке стеклотары с представителями еще одной страны.