В Тюменском районе убрана половина посевов зерна

Аграрии Тюменского района убрали половину посевов зерновых. По урожайности местные хозяйства делят второе место с Упоровским районом, уступая Заводоуковскому.

Как пишут "Аргументы и Факты – Тюмень", некоторые хозяйства района уже завершили уборку зерновых. В передовиках - ОАО "Мальковское". Здесь уже намолотили 1034 тонны зерна, урожайность составила 47 центнеров с гектара. Это самый высокий показатель по району.

Близок к завершению уборки и племзавод "Учхоз" Государственного аграрного университета Северного Зауралья, который произвел обмолот на 1203 гектарах из имеющихся 1355, это составляет почти 90 процентов. По урожайности они третьи после Мальковского, 37 центнеров с гектара составляет их результат. Зато по валовому сбору Учхоз превзошел всех: 4394 тонн уже собрано с полей.

Самые крупные посевные площади – у ЗАО "Успенское", но и там уборка урожая произведена уже на 2258 гектарах из существующих 3285. Тридцать девять центнеров с гектара – их показатель второй по району в целом. По валовому сбору (2258 тонн зерновых) они вторые после Учхоза.

Фермерскими хозяйствами "Столичного" собрано 3422 тонн зерновых с имеющихся 1563 гектаров площадей.