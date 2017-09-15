Запсибкомбанк провел бизнес-встречу с предпринимателями Салехарда

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк провел очередную, уже 7-ую в этом году, бизнес-встречу в рамках "Клуба партнеров Запсибкомбанка" в Салехарде. На встрече Запсибкомбанк поделился актуальной информацией для бизнеса, а также организовал возможность открытого диалога между участниками бизнес-сообщества и представителями местной власти, общественных организаций.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Представители Запсибкомбанка рассказали про необходимость и важные аспекты процесса обновления данных о клиентах банка в рамках Положения 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев", презентовали программу кредитования с поддержкой АО "Корпорация МСП", позволяющую взять кредит для малого и среднего бизнеса по ставке от 9,6% годовых, рассказали об актуальных программах кредитования для корпоративных клиентов.

В свою очередь, управляющий Фондом финансовой поддержки СМП ЯНАО Евгений Кривошеин выступил с докладом на важную для бизнеса тему - "Актуальные формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса".

"По опыту проведения предыдущих бизнес-встреч на территории Тюмени, Ишима и Ханты-Мансийского автономного округа мы убедились, что предпринимателей очень интересуют вопросы кредитования, в том числе программы с государственной поддержкой. Мы постарались максимально учесть интересы предпринимателей при подготовке к бизнес-встрече в Салехарде. Надеемся, все участники встречи получили ответы на актуальные вопросы, а также почерпнули идеи для развития своего бизнеса. Мы были рады встретиться с представителями деловой среды Ямало-Ненецкого автономного округа и быть им полезными", - прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.