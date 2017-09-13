Федеральные льготники могут отказаться от соцпакета до 1 октября

Подать заявление на отказ от получения набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента федеральные льготники могут до 1 октября, и тогда услуги будут предоставляться по форме, указанной в заявлении, с 1 января 2018 года.

Отказаться от услуг можно полностью (1 048,97 руб. в месяц), либо частично:

· в части обеспечения в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 807, 94 руб.

· предоставления путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний - 124, 99 руб.

· бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116, 04 руб.

Если льготника устраивает действующая форма получения набора социальных услуг, то обращаться в ПФР не нужно, уточняют специалисты.

Отметим, в Тюменской области проживает более 120 тыс. федеральных льготников. Это участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.