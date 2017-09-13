В Тюмени стартует юбилейный ИНФОТЕХ

Форум-выставка "ИНФОТЕХ-2017" состоится 3 и 14 сентября в тюменском технопарке. В этом году форму проходит в десятый раз.

На форуме пойдет речь об итогах развития цифрового общества за последнее десятилетие, использовании IT в различных отраслях, особое внимание - ИТ-проектам региона.

Так, на стенде электронного правительства 13 и 14 сентября презентуют ИТ-кластер Тюменской области и первые результаты его создания, доказывающие успех проекта. Здесь же расскажут о направлениях информатизации региона: от мобильных приложений для граждан до мер поддержки бизнеса и развития кадров.

Что касается итогов десятилетия, то за это время "ИНФОТЕХ" стал площадкой, на которой год от года прорабатываются различные направления развития информатизации, автоматизация различных сфер, находится решение существующих проблем и ставятся новые задачи.Осуществлено множество успешных региональных ИТ-проектов, которые позволили стать ИТ-кластеру реальностью.

Благодаря этим изменениям, почти 100 тысяч граждан бесплатно обучились основам компьютерной грамотности, в деревнях появился интернет, ряд общеобразовательных школ отказались от бумажных дневников, родители получили возможность выбирать и оплачивать питание школьника онлайн, пациенты поликлиник забыли о бумажных медкартах, путанице в очередях и сложностях при записи на прием через регистратуру, большую часть госуслуг теперь можно получить онлайн без сбора дополнительных справок, а встать в очередь практически в любое ведомство можно в электронном виде через сайт или мобильное приложение. Кроме того школьникам дали доступ к самому современному оборудованию и создали для них все условия для развития своих талантов в сфере ИТ. А безопасность граждан теперь гарантирует комплекс "Безопасный город" и "Система-112" для вызова экстренных служб. Это только то, что видно невооруженным взглядом для граждан, но в основе лежит множество программных комплексов и сложнейших систем.

Сегодня на форуме можно узнить, как строится работа электронных библиотек, что такое "Агроцивилизация", зачем школьникам нужна робототехника и какой город является самым умным.

Подробная информация о мероприятии на сайте www.infotex72.ru.