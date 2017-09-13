Жителей Тюмени, Югры и Ямала спросят, зачем они рожают детей

Тюменьстат изучит репродуктивные планы населения в Тюменской области. С 21 сентября по 5 октября 2017 года в регионе пройдет выборочное статистическое наблюдение на данную тему.

На юге Тюменской области в обследование включены 165 домохозяйств, из них 90 расположены в городских округах и 75 - в муниципальных районах. В Югре опросят 180 домохозяйств: 135 в городах и 45 в селах. На Ямале на вопрос предложат ответить жителям 90 домохозяйств: 60 - в городских округах и 30 - в районах.

Специально обученным интервьюерам предстоит в процессе поквартирного обхода осуществить сбор информации, характеризующей состояние рождаемости, распространенность абортов и использование контрацепции, отражающей изменения в репродуктивном поведении населения и взаимоотношений в семье.

Опросы респондентов будут проводиться с использованием планшетных компьютеров по электронным анкетам, содержащим конкретные вопросы с указанием возможных вариантов ответов. Интервьюеры будут заполнять ответы непосредственно со слов опрашиваемых членов домохозяйств.

Разработаны два вида вопросников: для домохозяйства и для индивидуального опроса одного из членов домохозяйства.

Члены домохозяйства расскажут о половозрастном составе, семейном положении и образовании лиц, проживающих в домохозяйстве.

Одному из них - женщине 18-44 лет или мужчине 18-60 лет - будут заданы вопросы о браке, числе детей и мотивах их рождения, о помощи семьям с детьми, о жизненных целях и ценностях, условиях жизни.

Полученные в ходе опроса сведения являются конфиденциальными, не подлежат разглашению. Обработка персональных данных будет осуществляться при условии их обязательного обезличивания.

Результаты выборочного наблюдения репродуктивных планов населения предназначены для использования при оценке эффективности существующих мер государственной поддержки семей с детьми и разработке дополнительных мер, позволяющих семьям иметь желаемое число детей, изучении социально-демографических факторов, влияющих на уровень рождаемости в России.